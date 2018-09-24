"Нафтогаз Украины" повысил цену на газ для промышленности почти на 10%

КИЕВ, 24 сентября. /ТАСС/. "Нафтогаз Украины" установил цены на природный газ для промышленных потребителей в октябре на уровне 11,2 -12,2 тысяч гривен за тысячу кубометров (без НДС), что на 9,4 - 9,7% больше по сравнению с ценами сентября. Об этом сообщает в понедельник департамент по корпоративным коммуникациям компании.
"Предложенные цены на природный газ с ресурса компании дифференцированные в зависимости от объемов закупки и условий оплаты. В зависимости от этих показателей, "Нафтогаз" предлагает газ в октябре по цене 11 199,00 - 12 155,00 гривен за 1 тыс. куб. м (без НДС)", - говорится в сообщении НАК "Нафтогаз".
Они будут действовать с 1 октября 2018 года для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования. Отмечается, что по сравнению с сентябрем, в октябре цены увеличены на 9,4 - 9,7%.
С 1 октября 2015 года вступил в силу закон Украины "О рынке природного газа", который предусматривает, что природный газ поставляется по ценам, которые свободно устанавливаются между поставщиком и потребителем, кроме случаев, предусмотренных этим законом.