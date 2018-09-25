Власти Сахалина намерены полностью загрузить мощности мини-завода СПГ в 2019-2020 годах

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 сентября. /ТАСС/. Мощности мини-завода СПГ, запущенного на Сахалине в начале сентября, будут полностью загружены в 2019-2020 годах по мере реализации региональных программ газификации. Об этом во вторник журналистам сообщил губернатор региона Олег Кожемяко на международной конференции "Нефть и газ Сахалина", которая проходит в Южно-Сахалинске.

"Это 2019-2020 годы. Мы по мере перевода наших котельных, установки изолированных источников для ряда населенных пунктов, заправок его [мини-СПГ] загрузим полностью", - сказал глава региона.

Он отметил, что в октябре правительство региона примет программу строительства сети газозаправок на всей территории острова."После строительства население более активно пойдет переоборудовать машины на газомоторное топливо, видя то, что есть досягаемость, полностью охвачен весь периметр",- отметил Кожемяко, подчеркнув, что одновременно ведется переоборудование на газовое топливо дизельгенераторов и котельных в населенных пунктах Сахалина.

Мини-завод СПГ производительностью 12 тыс. тонн СПГ в год был запущен 9 сентября. Для производства используется природный газ, добытый в рамках проекта "Сахалин-2". Его продукция в основном должна реализовываться на территории Сахалинской области. Стоимость проекта составила 800 млн рублей, все работы по возведению предприятия были завершены за два года. Планируется строительство еще двух очередей завода.

Международная конференция и выставка "Нефть и газ Сахалина-2018" проходит с 25 по 27 сентября в Южно-Сахалинске. В мероприятии участвуют более 500 руководителей компаний и организаций нефтегазовой отрасли Сахалинской области, Дальнего Востока, а также Азиатско-Тихоокеанского региона.