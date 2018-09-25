Минэнерго считает перспективным переход грузового транспорта на СПГ

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 сентября. /ТАСС/. Министерство энергетики России видит перспективы перевода дальнемагистрального грузового транспорта с дизеля на сжиженный природный газ (СПГ). Об этом ТАСС сообщил во вторник директор департамента добычи и транспортировки нефти и газа Александр Гладков.

"Мы считаем это перспективным направлением", - сказал он.

По его словам, дополнительное развитие эта идея может получить буквально через две недели, когда начнет действовать постановление правительства РФ о ценовом регулировании газа. Гладков заметил, что после этого компании смогут дороже продавать СПГ и тем самым у них появится возможность компенсировать стоимость строительства инфраструктуры.

Кроме того, он сообщил, что СПГ для дальнемагистрального транспорта подходит куда лучше копримированного природного газа - метана, который сейчас активно развивает "Газпром". Дальность пробега машины на СПГ в 2,5 раза выше КПГ, считает он.

Тему перспектив в России использования СПГ для дальнемагистрального грузового транспорта поднял председатель концерна Shell в России Седерик Кремерс.

Он сказал, что видит большие перспективы использования СПГ грузовым транспортом в России. "Учитывая дальние пробеги я считаю, что это станет областью применения и в России. Потенциал высок", - сказал он. По его словам, в Китае на СПГ уже ездят 300 тыс. грузовиков, развивается это направление и в Европе.