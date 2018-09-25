Роскачество выявило подмену рыбы в некоторых консервах

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Роскачество в ходе исследования обнаружило нарушения в рыбных консервах, в том числе подмену дорогой рыбы более дешевой, а также неприятный вкус и запах у некоторых торговых марок. Об этом говорится в сообщении организации.

Для участия в исследовании были закуплены консервы из лососевых рыб торговых марок, занимающие значительную долю рынка и выбранные на основе аналитических данных продаж, а также по результатам обращений потребителей на портале Роскачества. Все исследованные консервы были произведены в России - в Сахалинской, Московской, Псковской и Рязанской областях, в Москве, Камчатском и Приморском крае. Продукцию оценивали по 38 показателям качества и безопасности.

В результате выяснилось, что консервы четырех торговых марок неприятны на вкус и запах, еще одни консервы обладают неприятным вкусом. Исследования также показали, что у мяса консервов двух торговых марок мягкая консистенция, у продукции еще одной марки горбуша была неупорядоченно уложена, а у 12 консервов рыбу не полностью очистили от чешуи. В ходе проверки эксперты Роскачества выяснили, что в некоторых случаях производитель, чтобы сэкономить, заменял более дорогую рыбу на более дешевую, кладя горбушу в банки вместо нерки и кижуча.

"До того, как Роскачество выявило подмену наименований во время исследования трески, все были убеждены в том, что государство не может выявлять это нарушение. Сейчас уже все участники рыбного рынка знают, что скрыть подмену наименований невозможно. Об этом знают и розничные сети, и производители рыбной продукции, но четверть из них продолжают подменять более ценную рыбу менее ценной, то есть крадут у потребителей, зная, что это мошенничество можно выявить и доказать", - приводятся в сообщении слова исполнительного директора Рыбного союза Сергея Гудкова. По его словам, необходимо публично называть производителей и обозначать торговые сети, которые поставляют и продают потребителю продукцию с подменой наименований, в том числе для того, чтобы их деятельность проверяли контрольно-надзорные органы.

Следующим этапом исследования стала проверка количества рыбы и бульона в консервах. Согласно обязательным требованиям, в одной банке должно быть не менее 50% рыбы от общей массы нетто, чему соответствуют все проверенные консервы. Проверка также показала, что все проверенные консервы безопасны. Специалисты Роскачества изучили продукцию на наличие токсических элементов (свинца, кадмия, ртути, мышьяка), пестицидов гексахлорциклогексана (ГХЦГ) и его изомеров, ДДТ и его метаболитов - никаких соединений, которые бы представляли опасность для человека, не было обнаружено.

Как отметили в организации, содержание веществ, демонстрирующих, насколько экологически чисто место вылова рыбы, и гистамина, характеризующего свежесть продукта, во всех консервах находится в пределах допустимых значений. Не обнаружили эксперты Роскачества в консервах и клостридий (в том числе возбудителей ботулизма), плесневых грибов и дрожжей, что свидетельствует о производству всех консервов с соблюдением технологических режимов и стерильности на производстве. В ходе проверки специалисты обнаружили неживые личинки в образцах десяти торговых марок, однако это не является нарушением.