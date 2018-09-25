Пермский край настроен на локализацию у себя китайского производства

ШАНХАЙ, 25 сентября. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Пермский край ориентирован на продвижение торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с Китаем, а также локализацию производств предприятий из КНР на своей территории. Об этом сообщила во вторник ТАСС заместитель министра экономического развития и инвестиций края Ирина Григоренко в кулуарах проходящего в Шанхае бизнес-диалога "Пермский край, Российская Федерация - Шанхай, Китайская Народная Республика".

"Мы развиваем комплексное сотрудничество: торгово-экономическое, инвестиционное и культурное. В этом году мы решили сделать больший акцент на сотрудничество с Китаем в науке и в области торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, поэтому бизнес-миссию в Китае мы решили начать с проведения мероприятий в Шанхае как лидирующем торговым и финансовым центре в КНР", - рассказала она, уточнив, что в числе мероприятий намечены и инвестиционные переговоры, на которых потенциальным китайским партнерам будут представлены ключевые проекты Пермского края в области ритейла, девелопмента и локализации производств.

Как отметила Григоренко, в Пермском крае уже работают некоторые китайские инвесторы, в основном в области деревообрабатывающей промышленности. "Мы надеемся, что такие комплексные усилия с нашей стороны позволят интенсифицировать взаимные связи Пермского края с КНР и наполнить наше взаимодействие максимальным количеством возможных преимуществ для обеих сторон с точки зрения экономического взаимодействия, научного, культурного и туристического", - рассказала она, добавив, что в последнее время больший акцент делается на потенциальную локализацию китайских производств на территории Пермского края.

В ходе бизнес-миссии края запланировано подписание меморандума между китайским производителем электроавтобусов Roshow Technology и правительством Пермского края о предоставлении во временное пользование нескольких образцов их продукции для тестовой эксплуатации. "В том случае, если она будет успешной, то будем обсуждать локализацию сборочного производства предприятия на территории Пермского края. У нас есть для этого соответствующая производственная площадка, поэтому мы считаем, что это хорошая возможность для сотрудничества", - сказала замминистра, выразив надежду на то, что предстоящие переговоры с рядом крупных китайских инвестиционных компаний, в частности с Fosun Group, которые проявили интерес к сотрудничеству, пройдут успешно.

По ее словам, Китай занимает третье место по объему взаимной торговли с регионом, который в прошлом году составил почти $600 млн. "Причем по большей мере - это экспорт нашей продукции, в основном, несырьевой и неэнергетический экспорт. Большая доля приходится на калийные удобрения", - сообщила Ирина Григоренко, отметив, что у Пермского края и Китая несколько основных направлений сотрудничество, одно из которых проходит в формате "Волга - Янцзы", где ключевым партнером для региона выступает восточная китайская провинция Цзянси.

Бизнес-миссия в Китае

В бизнес-диалоге, который организован в рамках бизнес-миссии Пермского края в Китае, принимают участие представители ведущих предприятий региона, ТПП России, китайские деловые круги и потенциальные инвесторы, а также представители городской администрации и ряда ведомств. После Шанхая бизнес-миссия Пермского края переместится в город Наньчан (восточная провинция Цзянси). Ожидается, что в мероприятиях в Наньчане примет участие губернатор региона Максим Решетников.

В Наньчане 26 сентября состоится открытие Дней Пермского края в провинции Цзянси. Запланирован также целый комплекс мероприятий, включая инвестиционный круглый стол, контакты между предпринимателями двух стран, выставка вузов Пермского края, а в городе Фучжоу, куда бизнес-миссия переместится после Наньчана, вечером состоится выступление Пермского академического театра оперы и балета им. П. И. Чайковского.