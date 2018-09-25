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На Сахалине могут построить вторую и третью очереди малотоннажного завода СПГ

Губернатор региона сообщил, что видит перспективным приобретение мини-танкеров для поставки СПГ на Курильские острова

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 сентября. /ТАСС/. Власти Сахалинской области рассматривают возможность строительства второй и третьей очередей мини-завода по сжижению природного газа (СПГ). Об этом во вторник журналистам сообщил губернатор региона Олег Кожемяко на 22 международной конференции "Нефть и газ Сахалина-2018", которая проходит в Южно-Сахалинске.

"Мы сейчас рассматриваем вопрос строительства второй и третьей очередей [завода] СПГ, что даст нам возможность доставлять в населенные пункты газ, больше делать охват котельных", - сказал губернатор.

Он добавил, что видит перспективным приобретение мини-танкеров для поставки СПГ на Курильские острова. Кожемяко добавил, что в топливном балансе сахалинские власти будут учитывать уголь.

Мини-завод СПГ производительностью 12 тыс. тонн СПГ в год был запущен 9 сентября. Для производства используется природный газ, добытый в рамках проекта "Сахалин-2". Его продукция в основном должна реализовываться на территории Сахалинской области. Стоимость проекта составила 800 млн рублей, все работы по возведению предприятия были завершены за два года. Планируется строительство еще двух очередей завода.

Теги
Кожемяко, Олег НиколаевичРоссияСахалинская область
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