На Сахалине могут построить вторую и третью очереди малотоннажного завода СПГ

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 сентября. /ТАСС/. Власти Сахалинской области рассматривают возможность строительства второй и третьей очередей мини-завода по сжижению природного газа (СПГ). Об этом во вторник журналистам сообщил губернатор региона Олег Кожемяко на 22 международной конференции "Нефть и газ Сахалина-2018", которая проходит в Южно-Сахалинске.

"Мы сейчас рассматриваем вопрос строительства второй и третьей очередей [завода] СПГ, что даст нам возможность доставлять в населенные пункты газ, больше делать охват котельных", - сказал губернатор.

Он добавил, что видит перспективным приобретение мини-танкеров для поставки СПГ на Курильские острова. Кожемяко добавил, что в топливном балансе сахалинские власти будут учитывать уголь.

Мини-завод СПГ производительностью 12 тыс. тонн СПГ в год был запущен 9 сентября. Для производства используется природный газ, добытый в рамках проекта "Сахалин-2". Его продукция в основном должна реализовываться на территории Сахалинской области. Стоимость проекта составила 800 млн рублей, все работы по возведению предприятия были завершены за два года. Планируется строительство еще двух очередей завода.