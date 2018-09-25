Суд оштрафовал главу "Нафтогаза Украины" за отказ предоставить информацию о премиях

КИЕВ, 25 сентября. /ТАСС/. Шевченковский районный суд Киева оштрафовал председателя правления "Нафтогаза Украины" Андрея Коболева на 1,7 тыс. гривен (около $60) за отказ предоставить депутату Верховной рады Сергею Власенко информацию с перечнем лиц, получивших премии за "победу" в Стокгольмском арбитраже над российским "Газпромом". Об этом говорится в материалах суда.

Глава компании "не предоставил запрашиваемую информацию на вопросы о правовом основании для выплаты премий, а также о перечне лиц, в отношении которых правление компании приняло решение о выплате премий в связи с победой в арбитраже", говорится в решении суда.

Таким образом, суд признал Коболева виновным в совершении правонарушения по статье "Невыполнение законных требований депутата" Кодекса Украины об административных правонарушениях и наложил на него штраф в пользу государства. Кроме того, Коболев должен оплатить судебный сбор в размере 352 гривен ($13).

Топ-менеджеры компании "Нафтогаз Украины" получили огромные премии за "победу" над "Газпромом" в Стокгольмском арбитражном суде по транзитному контракту. По словам коммерческого директора "Нафтогаза" Юрия Витренко, премии выданы порядка 40 человек, которые были задействованы в работе над арбитражным процессом. Размер бонусов составляет 1% от суммы выигрыша (€4,56 млрд), то есть около $45,6 млн.

История вопроса

В феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж принял окончательное решение по спору между "Газпромом" и "Нафтогазом" в рамках контракта на транзит газа через территорию Украины. Суд обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" $2,56 млрд за недопоставку объемов по транзиту. В конце мая - начале июня "Нафтогаз" сообщил, что начал взыскивать штраф через арест европейских активов "Газпрома" в Швейцарии, Британии и Нидерландах.

"Газпром" обратился в Апелляционный суд округа Свеа (Швеция), который 13 июня удовлетворил ходатайство компании и приостановил исполнение решения Стокгольмского арбитража. "Нафтогаз" 18 июня представил шведскому суду свои возражения по этому решению.

Апелляционный суд округа Свеа в 28 июня оставил в силе свой приказ от 13 июня 2018 года о приостановлении исполнения решения Стокгольмского арбитража.

В конце апреля "Газпром" направил в Арбитражный суд Стокгольма документы для расторжения контрактов на поставку и транзит газа с "Нафтогазом". В июне он сообщал, что суд начал формирование трибунала по этому вопросу.