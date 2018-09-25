Первая партия узлов для кабин нового семейства грузовиков К5 изготовлена на "КамАЗе"

КАЗАНЬ, 25 сентября. /ТАСС/. Первая партия узлов для кабин К5, которые будут использоваться в новой модели грузовиков, изготовлена на прессово-рамном заводе ПАО "КамАЗ". Об этом говорится в релизе компании, распространенном во вторник.
"Первая партия узлов, изготовленная в цехе штамповки и сварки деталей кабин прессово-рамного завода "КамАЗ", проходит проверку на качество. Серия из пяти наименований будет отправлена на завод каркасов кабин для сборки автомобиля семейства К5", - говорится в сообщении.
На соседнем участке начался монтаж роботизированной линии для сварки каркаса панели приборов. Сборка роботизированных ячеек должна быть закончена до конца года. Серийное производство деталей кабин начнется в 2019 году. Для перспективной модели "КамАЗа" в цехе будут выпускаться детали и узлы 64 наименований.
Первой моделью новой линейки грузовиков станет магистральный тягач с индексом 54901. Ожидается, что автомобиль будет иметь улучшенную эргономику, современные узлы и агрегаты. Также грузовик "КамАЗ-54901" будет оснащен рядным двигателем Р6, который соответствует лучшим мировым аналогам в своем классе.
Группа компаний "КамАЗ" входит в двадцатку ведущих мировых производителей тяжелых грузовых автомобилей, а также выпускает прицепы, автобусы, двигатели, силовые агрегаты, различный инструмент. Доля компании на рынке тяжелых грузовых автомобилей РФ составляет 51%. Крупнейшим акционером "КамАЗа" является ГК "Ростех" (контролирует 49,9%). Среди остальных акционеров - ООО "Автоинвест" (23,54%), германский автоконцерн Daimler (15%) и ООО "Финансово-лизинговая компания "КамАЗ" (3,72%), прочие юридические и физические лица владеют 11,56%.