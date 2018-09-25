РБК: оператор ЗСД отменит спецтарифы на протяженные маршруты не ранее 2019 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 сентября. /ТАСС/. Оператор Западного скоростного диаметра (ЗСД), "Магистраль Северной столицы" (МСС), отменит специальные тарифы на протяженные маршруты не ранее 2019 года, сообщает РБК Петербург со ссылкой на компанию.
Такое решение связано с высокой востребованностью у пользователей транспондеров протяженных маршрутов летом 2018 года и профилактическими и ремонтными работами на КАД и других дорогах.
Западный скоростной диаметр - платная скоростная магистраль в Санкт-Петербурге длиной более 40 километров. Трасса магистрали начинается от развязки с Кольцевой автодорогой в южной части города, следует в район Морского порта Санкт-Петербург, затем на Васильевский остров и далее - на север до автодороги Е-18 "Скандинавия".