{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

РБК: оператор ЗСД отменит спецтарифы на протяженные маршруты не ранее 2019 года

Решение связано с высокой востребованностью у пользователей транспондеров протяженных маршрутов летом 2018 года и профилактическими и ремонтными работами на КАД и других дорогах, отмечает издание

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 сентября. /ТАСС/. Оператор Западного скоростного диаметра (ЗСД), "Магистраль Северной столицы" (МСС), отменит специальные тарифы на протяженные маршруты не ранее 2019 года, сообщает РБК Петербург со ссылкой на компанию.

Такое решение связано с высокой востребованностью у пользователей транспондеров протяженных маршрутов летом 2018 года и профилактическими и ремонтными работами на КАД и других дорогах.

Западный скоростной диаметр - платная скоростная магистраль в Санкт-Петербурге длиной более 40 километров. Трасса магистрали начинается от развязки с Кольцевой автодорогой в южной части города, следует в район Морского порта Санкт-Петербург, затем на Васильевский остров и далее - на север до автодороги Е-18 "Скандинавия".

Теги
Россия
Госдума приняла закон об освобождении от госпошлин сделок с аварийным жильем
Согласно пояснительной записке к закону, документ призван решить проблему ликвидации аварийного жилищного фонда
Читать полностью