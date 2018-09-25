Госдума утвердила отчет об исполнении бюджета Пенсионного фонда за 2017 год

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Госдума приняла закон об исполнении бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) за 2017 год. Согласно процедуре, закон об исполнении федерального бюджета и бюджетов внебюджетных фондов и принимается сразу в окончательном чтении.

Фактическое исполнение бюджета ПФР за 2017 год по доходам составило 8,260 трлн рублей, по расходам - 8,319 трлн рублей, следует из закона об исполнении бюджета фонда за 2017 год. На покрытие общего дефицита бюджета фонда, который составил 59,4 млрд рублей, направлены переходящие остатки средств пенсионных накоплений на 1 января 2017 года.

С 1 февраля 2017 года размеры фиксированной выплаты к страховой пенсии увеличены на 5,4%, стоимость одного пенсионного коэффициента составила 78 рублей 28 копеек. С 1 апреля 2017 года стоимость одного пенсионного коэффициента установлена в размере 78 рублей 58 копеек. В результате увеличение страховых пенсий для неработающих пенсионеров в 2017 году достигло 5,8%.

С 1 апреля 2017 года проведена индексация на 1,5% социальных пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению и других выплат, размер увеличения которых зависит от роста социальных пенсий. В январе 2017 года была единовременная денежная выплата пенсионерам в размере 5 тыс. рублей: на эти цели из федерального бюджета поступили средства в сумме 221,7 млрд рублей, расходы составили 219,7 млрд рублей.

Сумма межбюджетных трансфертов, полученных из федерального бюджета, составила 3,677 трлн рублей, в том числе - 316,4 млрд рублей на осуществление ежемесячной денежной выплаты инвалидам; 932,7 млрд рублей на обязательное пенсионное страхование; 330,2 млрд рублей на предоставление материнского (семейного) капитала; 688,4 млрд рублей на валоризацию величины расчетного пенсионного капитала; 434 млрд рублей на компенсацию выпадающих доходов бюджета ПФР в связи с установлением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков и другие расходы.

Сумма трансфертов из бюджетов субъектов РФ составила 3,3 млрд рублей.

Депутаты настаивают на парламентском контроле над ПФР

По словам первого зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирины Гусевой ("Единая Россия"), анализируя отчет об исполнении бюджета Пенсионного фонда, можно сделать вывод о необходимости изменений в пенсионной системе. "Посудите сами, 2015 год: из 8 трлн рублей, которые идут на пенсии, мы дотировали 39% из федерального бюджета, в 2016 году - уже 43%, в 2017 году - 44%", - сказала она.

"Мы четко видим, что в стране уменьшается количество работающих граждан. При этом количество самозанятых в стране, не получающих патента, и тех, кто не уплачивает налоги, растет. В 2016 году - 14 млн, 2017 год - 18 млн. И мы прекрасно понимаем, что то, о чем нам говорит Пенсионный фонд, подводя итоги 2017 года, - четкая тенденция к тому, что мы должны говорить об изменениях в Пенсионный фонд, в пенсионную систему страны с 1 января 2019 года", - заявила Гусева.

При этом депутат обратила внимание на то, что Пенсионный фонд, в отличие от других внебюджетных фондов, пока не создал условия для парламентского контроля над его деятельностью.

"Мы будем обращаться сегодня к правительству РФ с тем, чтобы законодательно закрепить участие депутатов и сенаторов в наблюдательном совете Пенсионного фонда РФ" - сказала зампред комитета.