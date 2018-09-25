Госдума поддержала в I чтении снятие ограничений на внесение поправок в законы о налогах

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, приостанавливающий до 1 января 2019 года ограничения на корректировку законодательства о налогах и сборах.

Речь идет об изменениях, которые приводят к корректировке доходов бюджетов всех уровней. Согласно действующим нормам, вносить поправки в налоговое законодательство можно не позже, чем за месяц до поступления в Госдуму проекта федерального бюджета на очередной финансовый год. Проект бюджета вносится в Думу до 1 октября.

Законопроект подготовлен для перераспределения доходных источников между федеральным бюджетом и бюджетами субъектов федерации, в том числе в рамках майского указа президента РФ.

"В связи с началом реализации в 2019 году национальных проектов и необходимостью учета соответствующих финансовых ресурсов и расходов в законах о бюджетах на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов как для федерального бюджета, так и для бюджетов субъектов федерации, потребуется изменение отдельных норм Бюджетного кодекса, в том числе устанавливающих нормативы распределения доходов между федеральным бюджетом и бюджетами субъектов федерации, в рамках бюджетного цикла текущего года", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

"Возникла ситуация, когда многие решения принимались, когда уже начинал формироваться бюджет. Оказалось, что целый ряд решений бюджетное законодательство просто не успело закрепить, - объяснил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров. - О чем идет речь? Какие законы без этого решения проводить будет нельзя? Например, это передача регионам с 2019 года части акциза от крепкого алкоголя. Если не принять эту поправку, мы сделать этого не сможем", - сказал он

"Мы из года в год такую приостановку делаем", - сообщил депутатам замглавы Минфина Владимир Колычев. При этом он выразил надежду, что со следующего года все законы, влияющие на доходную часть бюджетной системы РФ, будут приниматься в срок, указанный в Бюджетном кодексе, то есть в весеннюю сессию Госдумы.