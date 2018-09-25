Поезд "Ласточка" запустят между Петербургом, Выборгом, Сортавалой и парком "Рускеала"

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Скоростной поезд "Ласточка" свяжет исторический город Сортавала и горный парк "Рускеала" в Карелии с Санкт-Петербургом и Выборгом. Открытие маршрута запланировано с мая 2019 года, сообщили во вторник в пресс-службе главы Карелии.

"Принято решение о начале железнодорожного сообщения в мае следующего года. Скоростной комфортабельный поезд будет доставлять пассажиров в город Сортавала и горный парк "Рускеала", что позволит сделать эти места еще более привлекательными для туристов. Надеемся на дополнительный приток иностранных и, в частности, финских туристов. Уверен, что поезд будет востребован", - процитировала пресс-служба главу Карелии Артура Парфенчикова во время его поездки в Сортавальский район.

Правительство региона и руководство РЖД обсуждают организацию курсирования поездов "Ласточка". Планируется, что поезд будет состоять из пяти вагонов на 349 посадочных мест.

Приграничный город Сортавала основан в 1632 году, в нем проживают более 18 тыс. человек, он находится на берегу Ладожского озера рядом с Валаамским монастырем и границей с Финляндией. В разное время Сортавала входила в состав Швеции и Финляндии. В городе сохранились постройки, выполненные в самых разных архитектурных стилях: эклектика, неоромантизм, неоклассицизм, функционализм, конструктивизм и другие. С февраля 2018 года Сортавала имеет статус исторического поселения регионального значения и добивается статуса исторического поселения федерального значения.

Горный парк "Рускеала" - комплексный памятник природы и истории горного дела России и Финляндии, расположенный в Сортавальском районе Карелии. Добытый здесь мрамор использовался для облицовки Исаакиевского собора, Зимнего и Мраморного дворцов, Михайловского замка, Казанского собора. В 2017 году "Рускеалу" посетили более 300 тыс. туристов.