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Мантуров: производство автоэлектроники к 2030 году может увеличиться до 400 млрд рублей

Министр промышленности и торговли назвал автомобилестроение стратегически важным рынком

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Производство отечественных электронных автокомпонентов к 2030 году может увеличиться до 400 млрд рублей. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на совещании по вопросам импортозамещения в радиоэлектронике и развитию рынка компонентной базы.

"Автомобилестроение - это стратегически важный рынок и, хотя сейчас около 90% автоэлектроники формирует пока еще импорт, мы рассчитываем за счет регуляторных и стимулирующих мер нарастить ежегодные объемы производства отечественных электронных автокомпонентов до 100 млрд рублей, а к 2030 году выйти на уровень в 400 млрд рублей", - сказал министр.

Как говорится в материалах к совещанию, сейчас объем производства автоэлектроники в РФ составляет около 12 млрд рублей.

Вместе с тем Мантуров отметил, что одним из наиболее выгодных подходов с точки зрения масштабирования спроса является создание универсальных программно-аппаратных решений для разных отраслей применения.

По его словам, в числе важных секторов, где будут внедряться унифицированные платформы, - строительство, ЖХК и силовая энергетика.

"Для технологического воплощения новых решений мы обеспечили поддержку в создании отечественных процессоров "Байкал" и в ближайшие два года на рынок выйдут новые модули для персональной вычислительной техники (Байкал-М) и серверов (Байкал-С). Помимо этого, сейчас ведется большая работа по адаптации к гражданскому применению ряда инновационных изделий, которые были разработаны оборонно-промышленным комплексом", - добавил глава Минпромторга.

Мантуров предложил создать межведомственный реестр российского радиоэлектронного оборудования и решений для приоритетного их использования, в том числе в рамках национальных проектов.
 

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Мантуров, Денис ВалентиновичРоссия
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