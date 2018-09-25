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ЦБ и Минфин обсуждают упрощение открытия корсчетов в рублях для иностранных банков

Такой шаг будет способствовать более активному использованию рубля в расчетах, отметила первый зампред Банка России Ксения Юдаева

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Банк России и Минфин обсуждают возможность упрощения процедуры открытия корреспондентских счетов в рублях для иностранных банков, что будет способствовать более активному использованию рубля в расчетах, сообщила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева, выступая в Госдуме.

"Мне кажется, что на пространстве Евразийского союза роль рубля в принципе растет. Доля рубля в двусторонних расчетах с отдельными странами превышает 70%. Мы стремимся к тому, чтобы их доля росла в более сложных расчетах - трехсторонних. Мы активно взаимодействуем с Минфином по упрощению процедур открытия корреспондентских счетов в рублях для иностранных банков, что, безусловно, будет способствовать более активному использованию рубля в расчетах", - пояснила Юдаева.

Теги
РоссияЮдаева, Ксения Валентиновна
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