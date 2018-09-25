ЦБ: снижение доли нерезидентов в ОФЗ не несет серьезных рисков для стабильности

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Снижение доли нерезидентов в ОФЗ не несет серьезных рисков для финансовой стабильности России, заявила журналистам первый зампред ЦБ Ксения Юдаева в Госдуме.
"Мы же смотрим не за долей, мы же смотрим за ситуацией на рынке. Ситуация на этом рынке достаточно спокойная. Несмотря на то, что доля снижается, при этом доходности несколько снизились, но есть покупатели", - заявила Юдаева.
"Нет никаких сильных скачков, поэтому с точки зрения финансовой стабильности я не вижу каких-то серьезных проблем в этой ситуации", - сказала она.
Глава ЦБ России Эльвира Набиуллина говорила, что в условиях роста волатильности нерезиденты с апреля продали облигации федерального займа (ОФЗ) на сумму около 480 млрд рублей. На 1 сентября их доля в этих госбумагах снизилась до 26,6%, в то время как 1 апреля она была на уровне 34,5%, что являлось историческим максимумом за все время ведения статистики с января 2012 года.
В августе Банк России опубликовал "Обзор финансовых рынков", в котором говорится, что внутреннего спроса инвесторов на ОФЗ будет достаточно для привлечения запланированных объемов заимствований.