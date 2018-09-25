Росстат: Россия в июле опередила Саудовскую Аравию по среднесуточной добыче нефти

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Россия в июле 2018 года добывала более 10,91 млн баррелей нефти в сутки, опередив по этому показателю Саудовскую Аравию на 5%, следует из данных Росстата. Саудовская Аравия в июле добывала ежесуточно почти 10,39 млн баррелей.
По данным статистики, в странах ОПЕК общая суточная добыча в июле достигла 32,32 млн баррелей, в том числе в Ираке (занимает второе место по объемам добычи среди стран ОПЕК) - почти 4,56 млн баррелей.
Средняя фактическая экспортная цена на нефть в июле достигла $518,1 за тонну (на 0,1% выше июньского показателя). При этом цена на нефть марки Urals на мировом рынке составляла $532 за тонну (на 0,7% ниже уровня июня).
Согласно данным Росстата, доля нефти в общем объеме российского экспорта в январе - июле 2018 года составила 28,7%, топливно-энергетических товаров - 44,8% (за аналогичный период 2017 года - 27,5% и 44% соответственно).