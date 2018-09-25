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Орешкин: рынок гособлигаций выглядит устойчивым, несмотря на отток средств нерезидентов

По данным министра, за последние несколько месяцев иностранные инвесторы вывели порядка 300 млрд рублей

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Ситуация на рынке гособлигаций РФ выглядит устойчивой, несмотря на отток средств нерезидентов в последние несколько месяцев. Об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

"У нас идет отток капитала с рынка государственных ценных бумаг. За последние несколько месяцев потеряно порядка 300 млрд рублей, иностранные инвесторы вывели. Но это все позволяет балансировать, и в целом ситуация устойчивая", - сказал Орешкин.

Во вторник отток средств с рынка ОФЗ прокомментировала и первый зампред Центробанка Ксения Юдаева. По ее словам, снижение доли нерезидентов в ОФЗ не несет серьезных рисков для финансовой стабильности России.

По данным Банка России, нерезиденты за август продали облигации федерального займа (ОФЗ) на 71 млрд рублей на фоне санкционных опасений. На 1 сентября их доля в этих госбумагах снизилась до 26,6%, в то время как 1 апреля она была на историческом максимуме в 34,5%.

В комментарии ЦБ РФ о ликвидности и финансовых рынках за август говорится, что публикация проекта закона об ужесточении антироссийских санкций США привела к переоценке рисков на Россию иностранными инвесторами и ослаблению рубля. Однако ЦБ считает, что внутреннего спроса инвесторов на ОФЗ будет достаточно для привлечения запланированных объемов заимствований.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияЮдаева, Ксения ВалентиновнаОрешкин, Максим Станиславович
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