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Правительство ДНР утвердило положение об открытии в республике филиала российского банка

Глава ДНР Денис Пушилин добавил, что его планируется открыть в ближайшее время

ДОНЕЦК, 25 сентября. /ТАСС/. Совет министров провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в ходе сегодняшнего заседания принял документы, позволяющие открыть в республике филиал одного из российских банков. Об этом сообщил во вторник врио главы республики Денис Пушилин.

"Сегодня были приняты два нормативных правовых акта, касающиеся управления народной милиции и очень важного вопроса - филиала российского банка", - приводит его слова Донецкое агентство новостей.

Пушилин добавил, что филиал российского банка планируется открыть в ДНР в ближайшее время. Название банка он не уточнил.

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