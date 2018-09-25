Трамп: ОПЕК "обирает весь мир"

ООН, 25 сентября. /ТАСС/. Вашингтон считает, что страны ОПЕК удерживают слишком высокие цены на нефть и не намерен мириться с этим. С таким заявлением выступил во вторник президент США Дональд Трамп на общеполитической дискуссии 73-й Генассамблеи ООН.

США "стали крупнейшим экспортером энергоносителей на земле", заявил Трамп, Америка готова поставлять нефть, природный газ и уголь. При этом, американский лидер считает, что "страны ОПЕК, как обычно, обирают весь остальной мир". "И мне это не нравится, никому это не должно нравиться", - добавил он.

"Мы защищаем многие из этих стран бесплатно, а в обмен от них получаем высокие цены на нефть. Это нехорошо", - сказал Трамп.

"Мы хотим, чтобы они прекратили повышать цены и начали их снижать", - заявил президент США. "И они должны отныне вносить вклад в обеспечение безопасности, - добавил он. - Мы не намерены долго мириться с этим ужасными ценами", - заключил Трамп.

В воскресенье министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ на заседании в Алжире предупредил о возможном возврате к ограничениям добычи в 2019 году, а во вторник цена барреля нефти Brent превысила $82 впервые с 12 ноября 2014 года.

По прогнозам ОПЕК, в следующем году на рынке может повториться сценарий 2014 года, когда излишки запасов опустили нефтяные котировки. Чтобы оценить оптимальный уровень добычи для 2019 года, ОПЕК+ соберет экстренную встречу в ноябре