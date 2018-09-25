Наблюдательный совет ВТБ одобрил покупку 85% банка "Возрождение". ЦБ и ФАС согласовали

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Наблюдательный совет ВТБ на заседании 25 сентября принял решение о приобретении не менее 85% обыкновенных акций банка "Возрождение" с последующей консолидацией до 100% акций, говорится в материалах ВТБ.

Также принято решение приобрести около 14,9% обыкновенных акций "Возрождения" в рамках обязательной оферты акционерам и около 9,596% от общего числа размещенных привилегированных именных акций "Возрождения".

Сделка уже была была согласована ЦБ РФ и Федеральной антимонопольной службой, отмечается в сообщении.

На первом этапе ВТБ купит не менее 85% акций "Возрождения", потом сделает обязательное предложение о выкупе акций миноритариям. До января 2019 года им смогут воспользоваться все миноритарные акционеры.

"После этого будут определены шаги по дальнейшей интеграции банков, которая планируется к завершению в 2020 году. Стратегия развития "Возрождения" будет предполагать дальнейшее усиление позиций банка на рынке Московской области в работе с розничными и корпоративными клиентами. Команда банка "Возрождение", обладающая большим опытом работы в Московской области и других регионах присутствия, будет сохранена", - говорится в пресс-релизе.

Сделка является денежной, ее условия и цену банк не раскрывает.

Банк "Возрождение"

До декабря 2017 года банк "Возрождение" принадлежал братьям Алексею и Дмитрию Ананьевым, которые также были основными акционерами санируемого сейчас Промсвязьбанка. Тогда структура Ананьевых Promsvyaz Capital B.V. владела 52,7% акций "Возрождения".

После начала санации Промсвязьбанка в декабре прошлого года Ананьевы решили вести бизнес раздельно, банковские активы отошли Дмитрию. Однако ЦБ потребовал от Дмитрия Ананьева сократить долю в "Возрождении", оставив себе максимум 10%, так как собственники санированных банков не могут контролировать другие кредитные организации. После этого акционерами "Возрождения" стали несколько кипрских компаний (доля каждой - менее 10%). В ответ ЦБ ограничил права Ананьева и связанных с ним компаний распоряжаться акциями "Возрождения".

ВТБ называли одним из претендентов на покупку "Возрождения" с начала 2018 года. В августе ВТБ договорился о ключевых условиях сделки по покупке акций "Возрождения" с фондом Bonum Capital (представляет интересы Дмитрия Ананьева).

Переговорам мешали аресты активов Ананьевых Высоким судом Лондона и Арбитражным судом Москвы.

24 сентября Арбитражный суд Москвы отменил обеспечительные меры в виде ареста 36,31% акций банка "Возрождение". Они были арестованы в январе 2018 года по иску Промсвязьбанка в лице временной администрации банка к десяти иностранным компаниям, в том числе нидерландской Promsvyaz Capital B.V., через которую братья Дмитрий и Алексей Ананьевы ранее контролировали банк.