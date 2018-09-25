Власти Калининградской области предложили продлить льготы по соцвзносам для резидентов ОЭЗ

КАЛИНИНГРАД, 25 сентября. /ТАСС/. Власти Калининградской области во вторник на расширенном заседании комитета Совета Федерации по экономической политике предложили продлить льготы по социальным платежам для резидентов особой экономической зоны региона с семи до десяти лет, сообщила пресс-служба областного правительства.

С 1 января 2018 года ставка социальных взносов для новых резидентов калининградской ОЭЗ снижена с 30% до 7,6%. Для инвестпроектов, получивших статус резидента в 2018 году, максимальный срок действия льготы - семь лет. Для компаний, которые станут резидентами с 2019 года и до конца 2022 года, период сокращается, соответственно, на один-два года, уточнили в пресс-службе облправительства.

"Это ставит инвесторов в неравные условия. Мы предлагаем продлить срок действия льготного тарифа страховых взносов для калининградских резидентов на три года - с нынешних семи до десяти лет. Тем более, десятилетний максимум в отношении аналогичной льготы уже действует в ОЭЗ других регионов, следовательно, речь идет о выравнивании условий в рамках действующих преференциальных режимов", - сказала на заседании комитета министр экономики области Нинель Салагаева, которую цитирует пресс-служба.

Салагаева отметила, что льгота на страховые взносы является одной из самых эффективных среди действующих преимуществ ОЭЗ в регионе для привлечения инвесторов.

"Льгота заработала с начала 2018 года, и количество новых резидентов за несколько первых месяцев уже стало рекордным. В этом году статус резидента ОЭЗ получили 57 инвестпроектов, заявивших создание в течение трех лет 5 тыс. 279 рабочих мест. В отношении 4 тыс. 601 из них предполагается применение пониженных страховых взносов", - отметила региональный министр. Она также попросила сенаторов поддержать предложение региона об исключении из Налогового кодекса статьи, которая ограничивает предельный срок применения пониженных тарифов 31 декабря 2025 года.

Льготы для резидентов ОЭЗ

Поправки в закон о калининградской ОЭЗ, вступившие в силу с 1 января 2018 года, предполагают также ряд других льгот, в частности минимальный размер инвестиций для получения статуса резидента ОЭЗ в 10 млн рублей для проектов в сфере здравоохранения и фармацевтики и в 1 млн рублей - для ИТ-сферы, освобождение резидентов от НДС на экспортные товары, а для товаров, ввезенных с территории Калининградской области, - отсрочку уплаты НДС на 180 дней.

Для резидентов доступна также нулевая ставка налога на прибыль на протяжении первых шести лет работы в ОЭЗ. Для проектов в ОЭЗ сокращаются сроки проведения государственной экологической экспертизы с трех месяцев до 45 дней, а для государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий объектов - с 60 до 45 календарных дней.

На конец сентября текущего года в единый реестр резидентов ОЭЗ включено 192 инвестиционных проекта с общим объемом инвестиций, заявленных в течение первых трех лет реализации, - 117,2 млрд рублей. Общая численность заявленных рабочих мест - 31 тыс. 555 человек.