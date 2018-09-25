Россельхознадзор разрешил ввоз продукции с Витебского мясокомбината

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Россельхознадзор с 26 сентября снимает ограничения на поставки в Россию продукции белорусского Витебского мясокомбината, сообщается в пресс-релизе российского ведомства.
"Россельхознадзор провел анализ материалов, представленных департаментом ветеринарного и продовольственного надзора Республики Беларусь для расследования причин выявления нарушений требований ЕАЭС и России в продукции, выработанной предприятием ОАО "Витебский мясокомбинат". Учитывая гарантии департамента в отношении продукции указанного предприятия Россельхознадзор счел возможным с 26 сентября 2018 года отменить ограничения на поставки в Россию продукции, выработанной предприятием", - говорится в сообщении.
В ведомстве также добавили, что продукция, предназначенная для поставок в Россию, должна сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом, и Россельхознадзор оставляет за собой право провести совместную инспекцию указанного предприятия.
Ранее глава Россельхознадзора Сергей Данкверт говорил о том, что ведомство не планирует широко снимать ограничения и открывать рынок для белорусских поставщиков молока в Россию. Всего в Россию запрещен ввоз пищевой продукции, произведенной примерно на 60 белорусских предприятиях.