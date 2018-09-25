Индексы Мосбиржи и РТС по итогам торгов выросли вслед за нефтью

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС по итогам торгов во вторник выросли. В частности, индекс Мосбиржи вырос на 0,58% - до 2444,22 пункта, а РТС подрос на 0,52%, до 1169,04 пункта, следует из данных торгов.
"Индекс Мосбиржи завтра продолжит консолидацию в районе отметки 2450 пунктов, а динамика индекса РТС будет зависеть от рубля. Мы предполагаем, что пока рост индикатора замедлится, торги пройдут в районе 1160 пунктов", - полагает заместитель директора аналитического департамента "Альпари" Анна Кокорева.
Курс доллара и евро к рублю практически не изменились по отношению к предыдущим торгам. Курс доллара составил 65,84 руб. по состоянию на 20:32 мск, а курс евро - 77,46 руб., увеличившись на 0,1%.
"Завтра рублевые пары продолжат торги в районе 65,6 руб. за доллар и 77,3 руб. за евро, спекулянты будут ждать итогов заседания ФРС США. Повышение ставки в США может негативно отразится на рубле. Мы ожидаем, что данная ситуация будет кратковременной и рост нефтяных котировок окажет более серьезное влияние на российскую валюту", - добавила эксперт.
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2018 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 1% - до $82 за баррель.