Эрдоган заявил, что Турция не намерена отказываться от иранского газа из-за санкций США

ТАСС, 26 сентября. Турция не планирует прекращать импорт газа из Ирана из-за санкционной политики США в отношении Тегерана. Такую позицию Анкары озвучил в среду в интервью агентству Reuters президент Турции Тайип Эрдоган.

"Ранее и в период Барака Обамы (экс-президент США - прим. ТАСС) были подобные ситуации [с иранским газом]. Но если мы не сможем его импортировать, чем я обогрею наш народ зимой? Сейчас 50% газа мы покупаем у России, остальной объем - у Азербайджана, Ирана, Ирака и иногда Алжира", - сказал Эрдоган, отвечая на вопрос о возможном расширении санкций США на весь спектр иранских углеводородов. Видеоверсию его интервью разместил на своем сайте телеканал Haber Turk.

Турецкий президент указал, что в вопросах закупки топлива его страна "будет действовать в соответствии с внутренними потребностями". "Уж не обессудьте, мы будем действовать, ставя во главу интересы нашего народа", - добавил Эрдоган.

Президент США Дональд Трамп в мае объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий - сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС. Вашингтон пообещал возобновить строгие санкции против Тегерана с 4 ноября, а также призвал всех своих союзников не приобретать нефть у Ирана.