Козак проведет неформальную встречу с главами автопроизводителей на "Формуле 1" в Сочи

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Козак планирует во время проведения сочинского этапа "Формулы 1" 28-30 сентября собрать на неформальную встречу руководителей представленных в России автопроизводителей.

Об этом сообщил ТАСС представитель вице-премьера.

"Козак как председатель оргкомитета "Формулы 1" в России пригласил всех глав автоконцернов на деловой обед", - отметил представитель вице-премьера. По его словам, это будет неформальная встреча с руководителями автопрома на полях "Формулы 1". Организаторы рассчитывают на прямой, открытый диалог с отраслью, отметил собеседник агентства.

Среди приглашенных - руководители всех работающих в России крупных автоконцернов, как отечественные, так и иностранные. Также во встрече планируется участие представителей Минпромторга и Миинэкономразвития.

Возможные темы встречи

Одной из тем обсуждения могут стать подготовленные Минпромторгом по поручению вице-премьера предложения по использованию автоконцернами российских комплектующих и сырья, в частности, алюминия.

Так Минпромторг разработал новую балльную систему оценки, чтобы поддержать выпуск автомобилей российского происхождения. Баллы предлагается начислять за локализацию сборочных операций, использование российских комплектующих и сырья, в частности, алюминия. Чтобы автомобиль считался российским, необходимо с 1 января 2019 года набрать 100 баллов, а с 2025 года - 150 баллов.

За ведение в России НИОКР можно получить 20 баллов. Для этого затраты на научно-исследовательские разработки должны составить не менее 5% от объема выручки. Однако такая система вызвала критику со стороны автоконцернов.

Также на встрече может быть поднят вопрос мер господдержки подпавшему под американские санкции Олегу Дерипаске. В частности, Козак поручил доработать проект акта правительства, разработанный в рамках поддержки машиностроительного холдинга "Русские машины" Дерипаски, сообщал журналистам источник, знакомый с оценкой Козака проекта документа.

Как сообщалось ранее, холдинг "Русские машины" может получить преференции при закупках техники для нужд субъектов РФ и муниципальных нужд.