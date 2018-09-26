Госкомпании не получат директиву покупать автомобили у производителей под санкциями

МОСКВА. 26 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер Дмитрий Козак не поддержал идею директивно обязать госкомпании покупать автомобили и спецтехнику у российских автопроизводителей, подпавших под санкции США. Об этом сказал журналистам представитель вице-премьера.

Предоставить преференции "Русским машинам" и входящей в холдинг "Группе ГАЗ" Олега Дерипаски при участии в региональных и муниципальных госзакупках предлагал Минпромторг.

"Тема действительно обсуждалась, но принято решение регулировать такую возможность (закупки авто госкомпаниями, - прим. ТАСС) не директивой, а только нормативным актом, наделив правительство правом регулировать порядок установления преференций производителям, попавшим под санкции", - сказал журналистам официальный представитель вице-премьера Козака.

Газета "Коммерсантъ" сообщила в среду, что у Козака прошло совещание "по вопросу разработки проекта директив представителям государства в акционерных обществах с госучастием, предусматривающего преимущественный выбор продукции санкционных компаний при осуществлении закупок автомобильной и строительно-дорожной техники".

Проект поддержки

Минпромторг предложил предоставить преференции "Русским машинам" и входящей в холдинг "Группе ГАЗ" при участии в региональных и муниципальных госзакупках. Проект предполагает, что при закупках автобусов, грузовиков, машин скорой помощи, дорожно-строительной и другой спецтехники муниципалитеты и регионы должны отклонять все заявки, поступившие не от компаний, подконтрольных "Группе ГАЗ" и "Русским машинам". Отказывать другим производителям госзаказчики должны в случае, если на конкурс подано не менее двух заявок от предприятий, подконтрольных "Русским машинам" и "Группе ГАЗ". Таких предприятий 11, все они с апреля находятся под американскими санкциями.

Федеральная антимонопольная служба увидела в инициативе Минпромторга риски монополизации. На это Минпромторг ответил, что доля остальных автопроизводителей на российском рынке при запуске этой меры поддержки снижаться не будет.

Дмитрий Козак поручил доработать этот документ с тем, чтобы он не предусматривал запрета на приобретение автомобильной и дорожно-строительной техники для госнужд у различных поставщиков, но учитывал "установление приоритета <...> для конкретной закупки в 2019 году соответствующей техники у организаций, входящих в "Группу ГАЗ".