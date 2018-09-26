Мутко: методику определения качества городской среды пересмотрят к 1 января

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Правительство пересмотрит методику формирования Индекса качества городской среды до 1 января 2019 года.

Об этом заявил вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко в ходе "правительственного часа" в Совете Федерации.

"Ожидаем, что правительство утвердит индекс качества городской среды на своем заседании до конца года, и он будет ориентирован и синхронизирован с работой всех [национальных] проектов: "Экология", "Безопасность", "Малое и среднее предпринимательство", потому что мы понимаем, что реализация этих проектов также будет влиять на качество городской среды", - сказал Мутко. Индекс качества городской среды разработан Минстроем, ДОМ.РФ с привлечением КБ "Стрелка" и включает около 30 критериев, напомнил Мутко.

Изменение индекса качества городской среды заложено среди показателей, заложенных в национальном проекте "Жилье и городская среда", на который предусмотрено выделение более 891 млрд руб. в течение шести лет. К 31 декабря 2024 года планируется реализовать не менее 90% мероприятий проекта по благоустройству дворовых, общественных территорий и мест массового отдыха по программам комфортной городской среды.

Впервые рейтинг городов на основании индекса был составлен в 2018 году, сказал вице-премьер. "80% городов показали, что среда является неблагоприятной. <…> За шесть лет нам необходимо повысить качество городской среды в порядка 450 городах - это очень серьезная работа. На реализацию указанных целей будет направлено 268 млрд рублей, в том числе 239 млрд рублей из федерального бюджета", - добавил Мутко.

"Мы рассчитываем до конца года создать соответствующую комиссию при правительстве, которая будет координировать реализацию всех проектов, которые будут влиять на качество городской среды, пригласим работать в эту комиссию сенаторов. Национальным проектом предусмотрена разработка стандартов комплексного развития территорий - это свод методических рекомендаций по современному развитию застроенных территорий, комплекс развития свободных территорий", - отметил зампред правительства.

При определении индекса городской среды анализируются шесть типов пространств: жилье, общественно-деловая инфраструктура и прилегающие пространства, социально-досуговая инфраструктура и прилегающие пространства, зеленые территории, набережные, уличная инфраструктура и общегородское пространство. Они оцениваются по пяти критериям: безопасность, комфорт, экологичность, идентичность и разнообразие, а также современность среды, ранее сообщал ТАСС.