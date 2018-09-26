"Газпром" планирует в 2019 году построить две газовые заправки в Чечне

КАЗАНЬ, 26 сентября. /ТАСС/. "Газпром газомоторное топливо" (подразделение "Газпрома", которое отвечает за развитие этого вида топлива) планирует в 2019 году построить две свои первые в Чечне автомобильные газонакопительные компрессорные станции (АГНКС). Об этом сообщил журналистам председатель правления - генеральный директор компании "Газпром газомоторное топливо" Михаил Лихачев в ходе рабочей поездки в Казань.

"Сейчас идет подбор участков, это город Грозный и, возможно, Гудермес или Аргун. Работаем в плотном контакте с властями, для того чтобы синхронизировать свою работу. В ближайшее время это будет вынесено на наш инвестиционный комитет, и при положительном решении мы приступаем к проектированию и строительству, в 2019 году планируем закончить строительство двух АГНКС", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Лихачев добавил, что, по его данным, в регионе уже работают три частные АГНКС. По словам спикера, создание заправок "Газпрома" даст толчок развитию в Чечне рынка газомоторного топлива.