Медведев прибыл в Хельсинки с рабочим визитом

ХЕЛЬСИНКИ, 26 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл в Хельсинки с однодневным рабочим визитом. Председатель правительства РФ проведет переговоры с финским коллегой Юхой Сипиля.
Как ранее сообщила пресс-служба российского кабинета министров, главы правительств "обсудят актуальные вопросы российско-финляндского торгово-экономического, научно-технического и культурно-гуманитарного сотрудничества", а также выполнение "совместных промышленных, энергетических и инфраструктурных проектов и другие темы, представляющие взаимный интерес". Нынешняя встреча премьеров станет четвертой за два года, Медведев едет в Финляндию по приглашению Сипиля. "Регулярный насыщенный диалог является характерной чертой российско-финляндских отношений и продолжает активно развиваться", - отметил в беседе с ТАСС сотрудник аппарата правительства РФ.
Планируется, что об итогах переговорах премьер-министры расскажут на пресс-конференции.
По оценке собеседника ТАСС, "российско-финляндское сотрудничество носит взаимовыгодный и многоплановый характер, опирается на прочные торгово-экономические связи, совместную работу по обеспечению функционирования государственной границы между двумя странами, динамичное межрегиональное и приграничное сотрудничество, прямые контакты между людьми".
По данным кабинета министров РФ, "в 2017 году была преодолена наблюдавшаяся в 2014-2016 тенденция снижения товарооборота, по итогам года общий объем взаимной торговли составил $12,3 млрд, что выше аналогичного показателя 2016 на 37%". Положительная динамика сохраняется и в текущем году - за первое полугодие товарооборот составил $7,5 млрд, что превышает аналогичный показатель 2017 на 33%. Сейчас Россия занимает третью позицию после Германии и Швеции среди торговых партнеров Финляндии. Для координации взаимодействия действует межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству, очередное заседание которой пройдет 30 октября в Санкт-Петербурге.
Крупнейшим российским инвестиционным проектом на территории Финляндии является строительство АЭС "Ханхикиви-1" на северо-западе страны с участием Госкорпорации "Росатом" на основе российских технологий. Завершить проект планируется в 2024 году.