Россия, ЕК и Украина обсудили в Брюсселе разные прогнозы спроса на газ в Евросоюзе

БРЮССЕЛЬ, 26 сентября. /ТАСС/. Представители России, Украины и Еврокомиссии (ЕК) обсудили на технических трехсторонних переговорах в Брюсселе разные прогнозы спроса на газ в странах-членах Евросоюза. Стороны продолжат диалог во второй половине дня. Об этом сообщил российским журналистам в перерыве встречи замминистра энергетики РФ Анатолий Яновский.

"Очень интересно (проходят переговоры - прим. ТАСС). Выступало большое количество разных представителей от тех или иных организаций, которые занимаются прогнозированием в сфере спроса и потребления газа на территории стран Евросоюза", - сказал он.

По словам Яновского, каждая из организаций выступала со своей презентацией. В числе российских организаций - Сколково и Eurogas (объединяет компании и международные организации, связанные с оптовым и розничным распределением газа в Европе). Отвечая на вопрос, были ли представлены очень разные точки зрения, он сказал: "Разные, потому что разные гипотезы и разные взгляды".

Замминистра добавил, что переговоры продолжатся после небольшого перерыва около 15:00 мск.

Первый раунд трехсторонних технических консультаций по транспортировке российского газа через Украину прошел в Брюсселе 12-13 сентября. Стороны обсудили ключевые элементы контрактов на транспортировку газа, применяемые в ЕС, подходы к формированию тарифов, а также вопросы реформирования управления украинской газотранспортной системы в соответствии с законодательством и международными обязательствами Украины в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС.

В конце 2019 года истекают подписанные в 2009 году контракты между "Газпромом" и "Нафтогазом" на поставку газа на Украину и транзит газа через территорию страны в Европу. Вопрос сохранения транзита российского газа после 2019 года обсуждается и в контексте планируемого строительства газопровода "Северный поток - 2" из России в Германию, который пойдет в обход транзитных государств.