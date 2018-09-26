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Росатом: плавучий энергоблок для "Академика Ломоносова" готов на 99%

В госкорпорации отметили, что комплексные испытания ПЭБ должны завершиться в первой половине 2019 года

МУРМАНСК, 26 сентября. /ТАСС/. Степень готовности плавучего энергоблока (ПЭБ), который находится в Мурманске, для "Академика Ломоносова" составляет 99%. Об этом журналистам в среду сообщил замруководителя филиала Росэнергоатома - Дирекции по сооружению и эксплуатации плавучих атомных теплоэлектростанций Дмитрий Алексеенко.

"Степень готовности ПЭБа - 99%, остались швартовные испытания", - сказал он.

Он отметил, что комплексные испытания будут начаты в этом году и завершены в первой половине 2019 года. "Дальше он будет готовиться к отправке в Певек после ревизии", - пояснил он.

Энергоблок для плавучей атомной теплоэлектростанции "Академик Ломоносов" прибыл в апреле из Санкт-Петербурга, где он строился на Балтийском судостроительном заводе, в Мурманск для зарядки ядерным топливом. После этого судно отправится к городу Певек в 2019 году в летнюю навигацию.

ПЭБ проекта 20870 предназначен для работы в составе плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС). Станция оснащена реакторными установками КЛТ-40С, способными вырабатывать до 70 МВт электроэнергии и 50 Гкал/ч - тепловой. Этого хватит, чтобы обеспечить энергией город с населением свыше 200 тыс. человек.

ПЭБ "Академик Ломоносов" строится для станции в городе Певек. Энергоблок должен будет обеспечить электричеством портовые города, газовые и нефтяные платформы в открытом море. Также он может использоваться в качестве опреснителя и вырабатывать до 240 тыс. кубометров воды ежедневно, срок службы энергоблока - 35-40 лет.

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