ПФР ведет мониторинг нецелевого использования офисов фонда

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Пенсионный фонд России ведет мониторинг нецелевого использования своих офисов в регионах. Об этом заявил в среду журналистам глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.

"Что касается вопросов, поднятых депутатами вчера (об использовании офисов ПФР), здесь могут быть на каких-то отдельных территориях вопросы, связанные с более эффективным использованием. Мы все их рассмотрим, и то, что мы ведем постоянный мониторинг, это действительно так, и этот вопрос у нас на контроле", - сказал Дроздов.

25 сентября, выступая на пленарном заседании Госдумы, глава ПФР Антон Дроздов ответил на критику депутатов по поводу "дворцов" фонда. По его словам, все здания ПФР построены по нормативам и используются только как рабочие офисы. Глава фонда также отметил, что в настоящее время ПФР практически не ведет никакого строительства, а в основном занимается созданием доступной среды и надлежащих условий для приема граждан. В среднем на всю программу приведения зданий в порядок фонд тратит менее 1 млрд рублей.

Ранее в интернете неоднократно появлялись публикации о дорогостоящей недвижимости, якобы принадлежащей Пенсионному фонду, в том числе предлагалось за счет ее продажи выплачивать пенсии. В своем телеобращении 29 августа президент РФ Владимир Путин отметил, что вариант развития пенсионной системы без повышения возраста выхода на пенсию, в частности, продажи части госсобствености, например, всех зданий Пенсионного фонда, рассматривался. Однако, по словам главы государства, общая стоимость этих объектов - 120 млрд рублей, которых бы хватило на выплату пенсий только в течение шести дней, поэтому от этой идеи было решено отказаться. В свою очередь, в пресс-службе ПФР поясняли, что все объекты Фонда являются госсобственностью, в основном клиентские службы, в которых идет прием населения, в том числе маломобильных групп.