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Медведев: работу по сооружению в Финляндии АЭС "Ханхикиви" нужно интенсифицировать

Премьер-министр заявил, что рассчитывает на содействие акционеров в строительстве атомной станции

ХЕЛЬСИНКИ, 26 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает, что работу по сооружению в Финляндии АЭС "Ханхикиви" нужно интенсифицировать, чтобы получить лицензию в 2019 году. Об этом он заявил по итогам переговоров со своим финляндским коллегой Юхой Сипиля.

"Здесь упоминался наш большой российский проект в Финляндии - строительство атомной станции "Ханхикиви-1". Мы, действительно, сегодня это обсуждали, в том числе и вопросы сроков, - сказал он. - Важной, контрольной точкой является оформление лицензии на строительство в будущем году, нужно интенсифицировать работу, несмотря на то, что это - коммерческий проект".

Медведев заметил, что в этом процессе рассчитывает на активную роль акционеров. Он также напомнил, что концерн "Фортум", который работает на территории России, ведет целый ряд очень крупных проектов.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичФинляндияРоссияСипиля, Юха
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