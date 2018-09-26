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Власти Татарстана завершили выбор операторов по обращению с ТКО

В западную зону деятельности оператора входят городской округ город Казань и 21 муниципальный район

КАЗАНЬ, 26 сентября. /ТАСС/. Власти Татарстана выбрали второго регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в республике, таким образом завершив отбор. Об этом сообщается в протоколе конкурса на выбор оператора, опубликованном на сайте госзакупок.

Субъекты РФ должны были до 1 мая утвердить регионального оператора по обращению с ТКО. В отношении некоторых регионов, в том числе Татарстана, которые это не сделали, Генпрокуратура РФ начала проверку, сообщало издание "РБК".

"Признать конкурсное предложение ООО "Управляющая компания "Предприятие жилищно-коммунального хозяйства" (ПЖКХ) соответствующим требованиям документации об отборе регионального оператора по обращению с ТКО по западной зоне Татарстана <…> Заключить соглашение об осуществлении компанией деятельности регионального оператора", - говорится в документе.

В западную зону деятельности регионального оператора входят городской округ город Казань и 21 муниципальный район. Ранее конкурс на оператора в восточной зоне, куда входят Набережные Челны и 23 района республики, выиграла компания "Гринта".

ПЖКХ, согласно данным СПАРК, зарегистрировано в Казани в июне 2016 года, основной вид деятельности компании - сбор отходов, единственный учредитель общества - компания "РТ- инвест финанс". По итогам 2017 года чистая прибыль ПЖКХ составила 382 тыс. рублей. Компания "Гринта" зарегистрирована в Набережных Челнах в марте 2016 года, основной вид деятельности - сбор отходов.

Согласно дорожной карте правительства Татарстана по обращению с ТКО, соглашения с региональными операторами, которых должно быть два - в западной и восточной зонах республики, планировалось подписать еще в декабре 2017 года. Ранее в пресс-службе министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана сообщили, что причина задержки связана с уточнением объема инвестиций, необходимых на развитие территориальной схемы обращения с отходами. До 1 января 2019 года все регионы должны перейти на новую систему обращения с ТКО. Кроме выбора оператора, они должны разработать территориальную схему обращения с отходами и региональную программу.

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