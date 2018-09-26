21st Century Fox продаст свою долю в Sky компании Comcast

ТАСС, 26 сентября. Компания 21st Century Fox, принадлежащая Walt Disney, сообщила о решении продать свою долю в британской компании спутникового телевидения Sky американской медиакорпорации Comcast, говорится в среду в заявлении на сайте 21st Century Fox.

"С учетом суммы, которую Comcast согласилась заплатить за Sky, мы и Disney решили продать компании Comcast долю в Sky размером 39%, принадлежащую 21 Century Fox. Мы поздравляем Comcast с их ожидаемым приобретением", - указано в нем. Отмечается, что сумма сделки составит около £11,6 млрд стерлингов (около $15,3 млрд).

В ходе состоявшегося в субботу на прошлой неделе аукциона Comcast предложила приобрести Sky за £30 млрд (около $39,5 млрд), что на 10% больше альтернативного предложения, сделанного холдингом 21st Century Fox. После завершения аукциона, проходившего в три раунда со стартовым предложением в £14 за акцию против итоговых £17,28, у акционеров Sky есть две недели для того, чтобы принять формальное решение о том, которое из предложений является предпочтительным. Ранее, по данным телеканала CNBC, Sky рекомендовала своим акционерам принять предложение Comcast.

В декабре 2016 года международный медиамагнат Руперт Мердок, который в тот момент контролировал 21st Century Fox, предложил акционерам Sky выкупить у них 61% акций этой компании. Предложение Мердока, на которое согласилась Sky, вызвало настороженность у британского правительства и политиков, которые опасаются усиления и без того значительного влияния Мердока на СМИ в Великобритании и Европе.

В декабре 2017 года медиакомпания Walt Disney объявила о приобретении 21st Century Fox, вместе с принадлежащими ей 39% акций Sky, сделка была завершена в июле этого года, ее сумма составила $71 млрд. После смены владельца 21st Century Fox заявила, что предложение о выкупе акций Sky остается в силе. В феврале этого года предложение об установлении контроля над Sky выдвинула кабельная компания Comcast. В результате британский Комитет по слияниям и поглощениям принял решение провести аукцион между претендентами на приобретение акций.