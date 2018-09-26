Медведев: РФ и Финляндия начнут взаимодействие по решению проблемы полигона "Красный бор"

ХЕЛЬСИНКИ, 26 сентября. /ТАСС/. Премьеры РФ и Финляндии договорились о начале в ближайшее время взаимодействия по решению проблемы полигона "Красный бор", сообщил глава российского правительства Дмитрий Медведев по итогам переговоров со своим финляндским коллегой Юхой Сипиля.

"Если говорить о том, что прежде всего стоит на повестке дня - это как раз "Красный бор". По этому вопросу мы договорились, что мы буквально в ближайшее время приступим к обсуждению формата сотрудничества, в котором могли бы принять участие наши компании", - сказал Медведев.

По его словам, с российской стороны это мог бы быть Росатом, с финской - "Фортум". "В любом случае, этот проект сложный, очень важный для нашей страны, - подчеркнул российский премьер. - Его рассматривают таковым и в Финляндии". При этом Медведев сделал акцент на том, что сегодня этот проект уже заложен в российский нацпроект по экологии и под него выделены средства. Таким образом, Россия от десятилетиями идущих обсуждений переходит к практической реализации проекта.

Премьер отметил, что финские технологии в области утилизации отходов, да и сами требования к экологическим стандартам самые высокие. "У нас здесь точно есть возможность сотрудничества", - добавил он.

Говоря об экологии, Медведев напомнил о проблеме выбросов черной сажи и метана. "И у нас есть свои предложения по этому поводу, в том числе от группы компаний "Газпром", - уточнил он. - Там есть ряд технологических идей, каким образом эту задачу в Арктике решать". Среди них он назвал отказ от сжигания попутного газа в факелах и его закачку в пласт. "Будем этим заниматься", - заключил он.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что властям Санкт-Петербурга совместно с Минприроды нужно незамедлительно принять меры для обеззараживания полигона "Красный Бор". Полпред президента РФ в СЗФО Александр Беглов назвал ситуацию с полигоном "Красный Бор" "опасной экологической бомбой". По его словам, два региона - Санкт-Петербург и Ленинградская область - самостоятельно решить эту проблему не в силах, необходима помощь из федерального бюджета.

"Красный бор" расположен на территории Ленинградской области в 30 км от центра Петербурга. На полигоне площадью 73 га расположены 70 резервуаров с отходами. Полигон, накопивший более 2 млн тонн промышленных химических отходов I-IV классов опасности, включен в список "горячих точек" Хельсинкской комиссии по защите морской среды Балтийского моря (ХЕЛКОМ).