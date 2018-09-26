Медведев поблагодарил Финляндию за конструктивную позицию по "Северному потоку - 2"

ХЕЛЬСИНКИ, 26 сентября. /ТАСС/. Российская сторона благодарна финским коллегам за конструктивную позицию по "Северному потоку - 2", работы на финском участке газопровода уже идут. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев по итогам переговоров с премьер-министром Финляндии Юхой Сипиля.

"Хочу поблагодарить наших партнеров и в целом Финляндию за конструктивную позицию по "Северному потоку - 2". На финском участке трассы уже идут работы с 5 сентября", - сказал российский премьер.

Он также указал на большие перспективы в лесном сотрудничестве двух стран, в том числе - в рамках проекта сооружения целлюлозного комбината в Вологодской области. Кроме того, Медведев отметил ряд взаимовыгодных инициатив также в сферах строительства, телекоммуникаций, образования и др.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Стоимость строительства оценивается в €9,5 млрд. Запуск ожидается до конца 2019 года.

Оператором проекта строительства газопровода выступает компания Nord Stream 2 AG, единственным акционером которой является "Газпром".

Изначально предполагалось, что доли в проекте получат Engie, OMV, Royal Dutch Shell, Uniper и Wintershall. Однако после запрета польского регулятора на создание совместного предприятия, весной 2017 года с ними было подписано соглашение о новой модели финансирования. Соглашение предполагает, что европейские компании обязуются предоставить долгосрочное финансирование 50% общей стоимости проекта, то есть по €950 млн.