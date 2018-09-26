Ростехнадзор подтвердил готовность блока № 4 Ростовской АЭС к вводу в промэксплуатацию

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 сентября. /ТАСС/. Представители Ростехнадзора подписали последние документы, подтверждающие завершение строительства энергоблока № 4 Ростовской АЭС и его готовность к вводу в промышленную эксплуатацию, сообщили в среду в пресс-службе АЭС.

"Руководитель Донского межрегионального территориального управления по надзору за ядерной и радиационной безопасностью (Ростехнадзор) Виктор Катков подписал заключение о соответствии построенного энергоблока № 4 Ростовской АЭС требованиям технических регламентов и проектной документации <…> Ранее был подписан акт, <...> фиксирующий, что объект полностью завершен и готов к эксплуатации", - говорится в сообщении АЭС.

В пресс-службе пояснили, что подписание этих документов является основным этапом для дальнейшего оформления остальной заключительной документации, и по сути дает разрешение на ввод энергоблока № 4 Ростовской АЭС в промышленную эксплуатацию.

"Энергоблок № 4 с 21 февраля 2018 года находится на этапе "Опытно-промышленная эксплуатация". 14 апреля реакторная установка была выведена на 100% мощности. Завершающим этапом сооружения энергоблока №4 Ростовской АЭС станет его ввод в промышленную эксплуатацию, который запланирован на октябрь 2018 года. В ближайшее время предстоит получить разрешение на это от госкорпорации "Росатом", - пояснили в пресс-службе.

О Ростовской АЭС

Ростовская АЭС расположена на берегу Цимлянского водохранилища в 13,5 км от Волгодонска. На АЭС эксплуатируются реакторы типа ВВЭР-1000 с установленной мощностью 1000 МВт. Энергоблок № 1 введен в промышленную эксплуатацию в 2001 году, энергоблок № 2 - в 2010 году, энергоблок №3 принят в промышленную эксплуатацию 17 сентября 2015 года.

В начале декабря 2017 года на новом энергоблоке №4 Ростовской АЭС начались операции по физическому пуску с загрузки ядерного топлива в реактор. В феврале 2018 года Ростовская АЭС начала этап энергопуска нового блока, старт его работе дал президент РФ Владимир Путин. Энергопуск блока означает начало выдачи электроэнергии в энергосистему страны.

Концерн "Росэнергоатом" является крупнейшей генерирующей компанией в России и второй в мире по объему атомных генерирующих мощностей. В его состав входят все 10 атомных станций России, которые наделены статусом филиалов, а также предприятия, обеспечивающие деятельность генерирующей компании. В общей сложности на АЭС России в эксплуатации находятся 35 энергоблоков суммарной установленной мощностью 27,9 ГВт.