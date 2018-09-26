РБК: глава Минэкономразвития может сменить Кудрина на посту главы ЦСР

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Новым председателем совета Центра стратегических разработок (ЦСР) может стать глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин. Об этом сообщат издание РБК со ссылкой на источники и собеседника в финансово-экономическом блоке правительства РФ.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин сообщил, что в ближайший месяц уйдет с поста главы ЦСР. "В ближайший месяц уйду и дам другому дорогу на этой позиции", - отметил Кудрин, выступая на российском бизнес-форуме "Атланты".

В начале сентября источник ТАСС в Минэкономразвития сообщал, что Центр стратегических разработок будет выполнять функции экспертной и аналитической поддержки проектов Минэкономразвития. Кроме того, сообщалось, что все учредители ЦСР дали согласие на вхождение в состав учредителей ЦСР Российской Федерации в лице Минэкономразвития, а Максима Орешкина - в состав совета фонда.

Учредителями ЦСР являются государственные Высшая школа экономики, Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН, Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ, Аналитический центр при правительстве (правопреемник Рабочего центра экономических реформ), а также негосударственный некоммерческий Институт экономического анализа.

Ранее председатель Счетной палаты, глава ЦСР Алексей Кудрин рассказал ТАСС, что теперь организация будет больше работать с заказами и поручениями правительства.

О ЦСР

Центр стратегических разработок был создан в 1999 году по поручению Владимира Путина, который тогда возглавлял правительство, как площадка для разработки программы развития на ближайшее десятилетие. Работой ЦСР руководили нынешние глава Сбербанка Герман Греф (министр экономического развития в 2000-2007 годах), член Совета Федерации, зампред совета ЦСР Дмитрий Мезенцев и вице-премьер Дмитрий Козак.

После разработки Стратегии-2010 цели и задачи ЦСР были скорректированы - он переключился на отраслевые и региональные стратегии.

В мае 2017 года ЦСР представил стратегию развития России на 2018-2024 годы, разработанную по поручению президента РФ Владимира Путина и под руководством Алексея Кудрина.