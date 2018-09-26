Порт Махачкалы ведет переговоры о восстановлении автомобильного парома с портом Туркмении

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Махачкалинский морской торговый порт (ММТП) ведет переговоры о восстановлении автомобильного паромного сообщения с туркменским морским портом Туркменбаши. Об этом сообщил председатель правительства Дагестана Артем Здунов в среду на заседании совета при полпреде СКФО в Магасе (Ингушетия).

"Необходимо отметить, что во исполнение решений саммита глав пяти Прикаспийских государств, Махачкалинский [морской] порт ведет переговоры с представителями Туркменистана на предмет восстановления автомобильных паромных перевозок [между портами Махачкала и Туркменбаши]", - сказал Здунов.

Ранее генеральный директор Махачкалинского морского торгового порта Мурад Хидиров сообщил ТАСС, что рассматривается возможность запуска автомобильного морского парома между портами Махачкалы и Туркменбаши. По его словам, туркменская сторона готова поставить на линию автомобильный паром между Махачкалой и Туркменбаши. Кроме того, по словам Хидирова, Туркмения ранее выразила заинтересованность в восстановлении железнодорожного паромного сообщения с портом Махачкалы.

Ранее сообщалось, что восстановление паромного сообщения между Махачкалой и Туркменбаши обсуждалась на встрече замминистра транспорта РФ - руководителя Росморречфлота Виктора Олерского и руководителя Туркменской логистической ассоциации Меле Бекмурадова в Москве в начале июня. Паромное сообщение между Дагестаном и Туркменией было запущено в 2002 году и функционировало около года.

Незамерзающей порт России на Каспии

Махачкалинский морской торговый порт - единственный незамерзающий и глубоководный порт России на Каспии, который принимает суда длиной до 150 м и с осадкой до 4,5 м. Инфраструктура порта включает сухогрузную гавань с перегрузочным комплексом мощностью 3 млн тонн в год, причалы для генеральных, навалочных грузов и контейнеров мощностью до 1,2 млн тонн в год, железнодорожный и автопаромный терминал мощностью 1,3 млн тонн, зерновой терминал мощностью 0,5 млн тонн в год.