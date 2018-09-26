МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ до 2024 года планирует наращивать несырьевой экспорт на 9,4% в год, доведя этот показатель до $250 млрд. Об этом говорится в Основных направлениях деятельности правительства России на период до 2024 года.

"К 2024 году планируется достижение, в частности, следующих показателей: объем экспорта несырьевых неэнергетических товаров и услуг - $250 млрд (увеличение за семь лет на 86,2%, среднегодовой прирост - 9,4%)", - говорится в документе.

Рост производительности труда

Кабмин РФ к 2024 году намерен добиться роста производительности труда в несырьевых отраслях на уровне не ниже 5% в год.

"Рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики - выход на показатель не ниже 5% в год. Количество средних и крупных предприятий, охваченных специальными мерами стимулирования повышения производительности труда (доступ к господдержке, льготные займы по линии Фонда развития промышленности, субсидированные кредиты, налоговые преференции) - не менее 10 тыс.", - говорится в документе.

Проект по повышению производительности труда, который был утвержден на заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам 24 сентября, предусматривает меры стимулирования предприятий для повышения производительности труда и стимулирования регионов, которые будут демонстрировать наилучшие показатели.

По словам министра экономического развития Максима Орешкина, повышение этого показателя планируется достичь не только за счет роста инвестиционной активности, но и за счет внедрения современных управленческих технологий и технологий бережливого производства. Так, входящие в программу предприятия должны выполнять нормативы по росту производительности на 10% в первый год совокупно, за два года - на 15%, за три года - на 30%.

Развитие цифровой экономики

Правительство РФ к 2024 году также планирует увеличить внутренние затраты на развитие цифровой экономики.

"Внутренние затраты на развитие цифровой экономики за счет всех источников по доле в ВВП - увеличение не менее чем в три раза к уровню 2017 года", - говорится в документе.

В нем отмечается, что к 2024 году объем прямых и венчурных инвестиций в высокотехнологичные компании должен составить $3,5 млрд ежегодно.

Рост ж/д перевозок

Кроме того, к 2024 году кабмин РФ намерен увеличить объем транзитных перевозок контейнеров железнодорожным транспортом в четыре раза.

"К 2024 году планируется достижение, в частности, следующих показателей: увеличение объема транзитных перевозок контейнеров железнодорожным транспортом - в 4 раза", - говорится в документе.