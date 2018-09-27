Депутаты на Алтае сохранили местные льготы для людей предпенсионного возраста

БАРНАУЛ, 27 сентября. /ТАСС/. Региональные льготы в Алтайском крае, несмотря на предстоящее повышение пенсионного возраста, будут назначать, как и раньше: мужчинам при достижении 60 лет, женщинам - 55 лет. Депутаты Алтайского краевого законодательного собрания (АКЗС) приняли двух чтениях изменения в краевые законы, касающиеся региональных льгот, сообщил председатель комитета по правовой политике АКЗС Андрей Осипов.

"Льготы привязываются не к выходу на пенсию, а к возрасту, который есть сейчас для выхода на пенсию - для женщин это достижение 55 лет, для мужчин - 60 лет. В крае это касается следующих категорий: работников ветеринарии, работников бюджетных организаций, проживающих и работающих в сельской местности, ветеранов труда", - сказал Осипов.

Также, по его словам, внесены изменения в закон о транспортном налоге - в крае есть льготы для пенсионеров по транспортным средствам до 100 лошадиных сил, в законы о поддержке отдельных категорий ветеранов и присвоении званий "Ветеран труда" и "Ветеран труда Алтайского края". В документах скорректированы формулировки. Вместо понятия "пенсионный возраст" будет использоваться "после достижения возраста 60 лет (мужчины) и 55 лет (женщины)".

Как поясняют в заксобрании, речь идет о новой социальной категории - граждане предпенсионного возраста. Поправки в краевые законы вступят в силу с 1 января 2019 года. Нововведения не повлекут дополнительных бюджетных затрат.