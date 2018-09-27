"Ведомости": ЦСР предложил лишить "Газпром" монополии на газоснабжение и экспорт

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Центр стратегических разработок (ЦСР) предложил лишить "Газпром" контроля над единой системой газоснабжения (ЕСГ) и монополии на экспорт трубопроводного газа. Такое предложение содержится в подготовленном ЦСР докладе "Перспективы развития газового рынка России", пишет сегодня газета "Ведомости", которая ознакомилась с документом. Подготовить целевую модель газовой отрасли ЦСР попросили бизнесмены, рассказал изданию возглавляющий центр председатель Счетной палаты Алексей Кудрин (в течение месяца он намерен оставить этот пост в ЦСР).

"В проекте доклада <...> смоделированы несколько сценариев. В каждом из них "Газпром" утрачивает контроль над единой системой газоснабжения и монополию на экспорт трубопроводного газа - в оптимальном варианте последняя также передается государству", - отмечается в публикации.

План реформы ЦСР рассчитан до 2035 года включительно. Начать рекомендуется уже в 2018 года с создания "Совета развития рынка". Ключевой этап - вывод ЕСГ из-под управления "Газпрома" в 2021-2022 годах. Контролировать работу оператора, обеспечивать равноправный доступ других компаний к трубопроводам и подземным хранилищам должно государство, считают авторы доклада.

С 2027 года предлагается начать либерализацию сферы экспорта трубопроводного газа. Согласно докладу ЦСР, доступ к экспорту должен распределяться по квотам пропорционально поставкам на внутренний рынок. При этом полномочия по заключению всех новых экспортных контрактов должны быть переданы специальной структуре Минэнерго, равно как и право на "закупку газа у внутрироссийских производителей для обеспечения экспортных контрактов".

Налоговую нагрузку на отрасль предлагается выровнять - тогда она снизится для "Газпрома" на 20%, а для независимых производителей вырастет на 30%. Кроме того, все добывающие компании должны будут гарантировать поставки на внутренний рынок, пишут "Ведомости".

По мнению авторов доклада, реформа даст ощутимую прибавку к экономике, в том числе за счет развития смежных секторов. Так, ВВП в результате воплощения реформы увеличится на 30% в 2035 году, а поступления в федеральный бюджет вырастут более чем на 3 трлн рублей в год.