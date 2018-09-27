Заседание азербайджано-российской межправкомиссии пройдет до конца года

БАКУ, 27 сентября. /ТАСС/. Россия и Азербайджан до конца года проведут очередное заседание межправкомиссии по экономическому сотрудничеству. Об этом сообщил в четверг министр экономического развития РФ Максим Орешкин, выступая в четверг на расширенном заседании Азербайджано-российского и Российско-азербайджанского деловых советов в Баку.

"Летом текущего года сформирован новый состав межправкомиссии, и в ближайшие два месяца состоится ее очередное заседание", - сказал российский министр.

Он подчеркнул, что в начале нынешнего года началась "активная перезагрузка экономического сотрудничества двух стран". В частности, создан специальный механизм взаимодействия министерств экономики, в рамках которого идет работа над снятием барьеров в торговле. "Цель, которую мы ставим, - создание зеленых коридоров для передвижения товаров в обоих направлениях", - уточнил глава Минэкономразвития.

Кроме того, по словам министра, Россия и Азербайджан рассматривают новые форматы торгово-экономического сотрудничества в области сельского хозяйства. "Сейчас мы обсуждаем развитие проектов, начиная с поставок сельхозтехники, удобрений и заканчивая поставками азербайджанской продукции в российские торговые сети, то есть всю цепочку - от комплектующих до самого производства, логистики - постараемся объединить в единую цепь", - сказал Орешкин.

Заседание деловых советов проходит в рамках проходящего в четверг Девятого российско-азербайджанского межрегионального форума, на пленарном заседании которого выступят президенты двух стран Владимир Путин и Ильхам Алиев. В форуме участвуют делегации десяти российских регионов, более 200 фирм. В рамках форума планируется подписание более 20 совместных документов и контрактов.

Российско-азербайджанские межрегиональные форумы проводятся с 2010 года.