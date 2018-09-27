Курс евро опустился ниже 77 рублей впервые с 20 августа

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Курс евро к рублю на Московской бирже снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,45%, до 76,91 рубля за единицу европейской валюты, свидетельствуют данные биржи.

В последний раз курс евро был ниже отметки в 77 рублей 20 августа этого года.

При этом курс доллара к рублю на Мосбирже укрепился по состоянию на 10:13 мск на 0,08%, до 65,85 рубля.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2018 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,09% и достигла $81,67 за баррель.

Индекс Мосбиржи (ранее - индекс ММВБ) на открытии торгов снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 0,09%, до уровня в 2425,18 пункта.

Индекс РТС поднялся на 0,03% и составил 1161,07 пункта.