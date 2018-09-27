Под Краснодаром открылась развязка, повышающая пропускную способность трассы М-4 "Дон"

КРАСНОДАР, 27 сентября. /ТАСС/. Движение по развязке на трассе М-4 "Дон" около хутора Октябрьский в Краснодарском крае официально запущено в четверг, передает корреспондент ТАСС.

По данным краевой администрации, перестроить развязки на трассе М-4 "Дон" - основной дороге, связывающей Кубань с центральными регионами страны - было необходимо, чтобы увеличить пропускную способность данных участков. В предыдущей конфигурации они имели тип "труба", основной дорогой был подъезд к Краснодару (автодорога А-136), а не М-4, имеющая больший трафик. После реконструкции конфигурация развязки поменялась, основной стала трасса "Дон". Класс дороги 1А - самый высокий, разрешенная скорость движения - до 150 км/ч.

"Количество полос движения от четырех до восьми - это комфортно и безопасно. Мы видим, что в этой зоне были сильные пробки. Это очередная развязка из тех, которые мы наметили в Краснодарском крае для сквозного движения по трассе", - сказал председатель правления ГК "Автодор" Сергей Кельбах. Он отметил, что дорога важна для экономического развития края.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, выступая на открытии дороги, подчеркнул, что транспортная развязка связывает курорты Краснодарского края с другими регионами страны, а также является частью "большого транспортного коридора", по которому Россия осуществляет поставку товаров в другие страны. Летом, во время курортного сезона, трафик на трассе очень высок, и развязка позволяет увеличить пропускную способность магистрали в данном месте в пять раз.

Реконструкция выполняется в несколько этапов, на первом из них велось проектирование развязок, на втором была построена развязка на 1391 км трассы "Дон", третьим этапом станет развязка на 1345 км автомагистрали. Как отметили в пресс-службе, трасса М-4 "Дон" связывает регион не только с разными частями России, но и другими странами. По данной магистрали, в частности, на Кубань приезжают миллионы туристов, перевозятся грузы к морским портам.