Татарстан намерен развивать сотрудничество с Китаем на региональном уровне

ТАСС, 27 сентября. Республика Татарстан готова развивать российско-китайское сотрудничество на межрегиональном уровне. Об этом в четверг на бизнес-форуме "Татарстан-Шаньдун" в китайском Цзинане сообщил президент Татарстана Рустам Минниханов.

"Сегодня у нас есть хорошая возможность, чтобы обсудить состояние и перспективы развития татарстано-китайских отношений, направленных на укрепление контактов между Россией и Китаем. Тем более нынешний и следующий годы объявлены Годами межрегионального сотрудничества между нашими странами", - цитирует Минниханова пресс-служба президента Татарстана.

Глава Татарстана особо отметил значение российско-китайских отношений, напомнив, что руководство двух стран активно занимается расширением контактов в разных сферах. "Со своей стороны, мы готовы активно участвовать в данных процессах на региональном уровне", - добавил глава региона.

По данным Приволжского таможенного управления, товарооборот между Татарстаном и Китаем в 2016 года вырос на 40% и составил $372 млн. В 2017 году татарстано-китайский товарооборот составил $565,5 млн.