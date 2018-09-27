До конца 2020 года будет введена в эксплуатацию новая автомагистраль Баку - граница РФ

БАКУ, 27 сентября. /ТАСС/. Азербайджан построит до конца 2020 года новую автомагистраль от Баку до границы с Россией. Об этом сообщил в четверг министр экономики страны Шахин Мустафаев, выступая на заседании круглого стола "Укрепление сотрудничества в области транспорта и транзитных перевозок" в рамках девятого азербайджано-российского межрегионального форума в Баку.

"У нас есть автомагистраль от Баку до границы с Россией. Однако она нас не устраивает. Поэтому президент страны дал поручение о строительстве новой магистрали, которая будет сдана в эксплуатацию до конца 2020 года", - сказал Мустафаев. По его словам, новая магистраль, как и сданная недавно в эксплуатацию дорога до границы с Ираном, будет платной.

Азербайджанский министр также не исключил возможность сдачи в эксплуатацию через год моста над рекой Самур на границе с РФ. "Азербайджан со своей стороны выделил инвестиции на строительство моста, который финансируется сторонами 50 на 50 [процентов]. Никаких проблем в строительстве ни с российской, ни с азербайджанской стороны нет. Думаю, через год мост будет открыт", - добавил Мустафаев.

По его словам, российская сторона обещала создать на своей стороне таможенную и всю другую инфраструктуру. Предусматривается также создание акцизного поста для акцизных товаров, отсутствие которого затрудняет прохождение грузов. "Этот мост будет служить экономическому сотрудничеству двух стран", - отметил он.

Мустафаев также подчеркнул, что Азербайджан принимает все меры для обновления своей железнодорожной инфраструктуры. Он сообщил, что российские компании планируют транспортировать по новой железнодорожной линии Баку - Тбилиси - Карс свои грузы в Турцию и южные порты.