Левитин: Ирану и Азербайджану нужно ускорить соединение железных дорог

БАКУ, 27 сентября. /ТАСС/. Помощник президента России Игорь Левитин призвал Иран и Азербайджан ускорить процесс соединения своих железных дорог для наращивания перевозок по транспортному коридору "Север - Юг". Об этом он сказал на круглом столе "Укрепление сотрудничества в области транспорта и транзитных перевозок" в рамках азербайджано-российского межрегионального форума.

"Грузовые автомобили все больше забирают грузы у железных дорог. И здесь, на мой взгляд, необходимо быстрее решать вопрос соединения железных дорог Ирана и Азербайджана, потому что коридор ["Север - Юг"] не может работать по частям", - сказал он.

"У нас разная колея на железнодорожном коридоре. Но, тем не менее, мы должны сделать так, чтобы хорошо работали таможня, пограничные службы, чтобы мы не держали грузы", - отметил помощник президента.

Международный транспортный коридор "Север - Юг" рассчитан на транспортировку грузов из Индии и государств Персидского залива в Западную и Северную Европу через территории Ирана, Азербайджана и России, в том числе посредством соединения железных дорог этих трех стран. Основным преимуществом коридора является сокращение сроков доставки грузов в два или три раза. На первом этапе по нему планируется транспортировать 5 млн тонн грузов в год с дальнейшим удвоением объемов.