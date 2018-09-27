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Минпромторг готовит бизнес-миссию в Азербайджан

Глава МЭР Максим Орешкин заявил, что между Москвой и Баку открываются большие возможности в области промышленной кооперации

БАКУ, 27 сентября. /ТАСС/. Минпромторг России готовит бизнес-миссию для развития проектов с компаниями Азербайджана. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Орешкин на круглом столе по вопросам промышленности, состоявшемся в четверг в рамках российско-азербайджанского межрегионального форума.

"Наше министерство промышленности планирует провести отдельную бизнес-миссию для отдельных предприятий и клиентов Азербайджана. Будут искать партнеров", - сказал он.

Министр отметил, что перед Россией и Азербайджаном открываются большие возможности в области промышленной кооперации.

Теги
АзербайджанРоссияОрешкин, Максим Станиславович
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