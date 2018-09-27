Минпромторг готовит бизнес-миссию в Азербайджан

БАКУ, 27 сентября. /ТАСС/. Минпромторг России готовит бизнес-миссию для развития проектов с компаниями Азербайджана. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Орешкин на круглом столе по вопросам промышленности, состоявшемся в четверг в рамках российско-азербайджанского межрегионального форума.
"Наше министерство промышленности планирует провести отдельную бизнес-миссию для отдельных предприятий и клиентов Азербайджана. Будут искать партнеров", - сказал он.
Министр отметил, что перед Россией и Азербайджаном открываются большие возможности в области промышленной кооперации.